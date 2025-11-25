Unikatne ogrlice in torbe, panetoni in čokoladni bomboni

V veži Trgovinske zbornice na Borznem trgu so dopoldne odprli solidarnosti božični sejem, ki ga prireja združenje De Banfield, ki pomaga starejšim občanom v stiski. Prostovoljke združenja so tudi letos na pulte postavile res unikatne izdelke, ki so jih same ustvarile med letom. Ogrlice iz blaga, nakupovalne platnene torbe, torbice za mobilne telefone, k tem pa dodale še panetone, čokoladne bombone in mandolate, ki lahko prav pridejo pri obdarovanju.

Predsednik združenje Massimo Simeone je opozoril, da so jim dragoceno in kakovostno blago, s katerim so ustvarile unikatne torbe in ogrlice, darovali s podjetja Zinelli&Perizzi, medtem ko jim je pokojni inženir, strasten zbiratelj kravat, zapustil vse te pisane modne dodatke, ki so jih uporabile tako za umetnine kot za pentlje pri slaščicah. Panetone je prispevalo podjetje Zaghis iz Trevisa, medtem ko so čokoladne bombone dobili od podjetja Bramardi iz Cunea.

»Na sejmu si lahko kaj prikupnega nabavite in hkrati prispevate k delovanju združenja De Banfield. Zbrana sredstva bomo namreč namenili storitvam na domu, saj si prizadevamo, da bi lahko konkretno pomagali pri staranju na domu.«

Prostovoljke - pravo srce združenja - bodo obiskovalce pričakale v veži Trgovinske zbornice do 5. decembra, in sicer od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro oz. ob ponedeljkih in sredah do 17. ure.