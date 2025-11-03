Univerza v Trstu nudi tri nove medicinske specializacije

Alergologija in klinična imunologija, anatomska patologija in kardiovaskularna kirurgija so področja, v katerih se bodo odslej lahko specializirali študentje medicine na tržaški univerzi. Od sobote dalje uradno delujejo trije novi podiplomski študijski programi, ki dodatno bogatijo že zelo raznoliko ponudbo oddelkov za zdravstvene vede, kirurgijo in medicino. Ti premorejo namreč skupno 38 specializacij, sprejemajo pa do 254 specializantov, katerim sredstva za izobraževanje nudita italijansko ministrstvo za univerzo in raziskovanje ter Dežela FJK.

Zdravstvene specializacije so štiri oz. petletni podiplomski študij, na katerega se lahko diplomanti medicine in kirurgije prijavijo preko razpisa. Med najbolj izbranimi na tržaški univerzi so v zadnjih letih kardiologija, dermatologija, gastroenterologija in pnevmologija. Na medicinskem oddelku razpolagajo tudi z dodiplomskimi študijskimi programi, kot so farmakologija in klinična toksikologija, genetika v medicini in drugi, namenjeni diplomantom na področjih biologije in farmacevtike. Na voljo pa so tudi tri zobozdravstvene specializacije za diplomante v zobozdravstvu, to so oralna kirurgija, pediatrično zobozdravstvo in ortodontska kirurgija.

Zakonodaja, ki ureja specializacije na zdravstvenem področju, se v Italiji spreminja, opozarjajo na univerzi. Vpisanim naj bi v prihodnje ministrstvo zagotovilo štipendijo, vstopni izpiti pa naj bi ostali v režiji posameznih univerz. Ministrstvo še ni doreklo novih pravil, ki bodo urejala delovanje 34 specializacij. Podobne spremembe bodo dočakali tudi na nevropsihologiji, edinem oddelku tržaške univerze, ki ne sodi pod okrilje medicinskih ved, kjer bi sprejeli šest specializantov.