»Upam, da v Trstu nikomur ne bo treba več živeti v tako nehumanih razmerah«

Operacijo praznjenja tržaškega silosa je prišel v živo spremljat tudi predstavnik za stike z javnostmi Agen cije OZN za begune (UNHCR) Filippo Ungaro. S potekom včerajšnje operacije je bil zadovoljen, je povedal in pohvalil delo tako lokalnih humanitarnih organizacij kot predstavnikov organov pregona. Prijetno ga je presenetila tudi transparentnost policije, kar je v tako občutljivih operacijah še kako pomembno.

Predstavniku organizacije, ki je dejavna na področju zaščite in podpore beguncem po vsem svetu, smo včeraj postavili nekaj vprašanj.

Kakšna je vaša naloga ob današnjem (včerajšnjem; op.a.) praznjenju tržaškega silosa?

Tu smo zato, da begunce in vse prosilce za azil opremimo z ustreznimi informacijami in da spremljamo zagotavljanje človekovih pravic. S potekom operacije sem izredno zadovoljen.

Kaj menite o tržaškem ilegalnem zatočišču?

Situacija v silosu je kritična in nesprejemljiva. K sreči ga bodo zdaj zaprli in upam, da v Trstu nikomur ne bo treba več živeti v tako nehumanih življenjskih pogojih.

Vi ste videli že več podobnih situacij. Lahko za bivalne razmere v silosu rečemo, da jim ni para v Italiji?

Razmere tu v Trstu so nesprejemljive, migranti spijo med gorami odpadkov in podganami, kar je sramotno. Čeprav sem videl že veliko neprimernih zatočišč na različnih koncih Italije, lahko mirno rečem, da je to v Trstu še posebej neprimerno

Kako bo vaša organizacija konkretno sodelovala pri urejanju sprejemnega centra za prosilce za azil na Božjem Polju?

Mi bomo dali na razpolago 12 bivalnih enot in upamo, da bodo vsi prosilci za azil deležni dostojnega življenja. Situacijo bodo naši ljudje budno spremljali.

Kakšna je trenutna begunska situacija v svetu?

Begunska kriza se v zadnjih letih poglablja, število beguncev pa raste že dvanajst let zapovrstjo. Več kot polovica od 120 milijonov ljudi na begu ostaja znotraj meja lastne države, od dobrih 43 milijonov azilantov in drugih beguncev pod mednarodno zaščito pa jih je kar tri četrtine našlo zavetje v državah, ki sodijo med revne.

Kaj bi v tem kompleksnem kontekstu morala narediti Evropa?

Pomembno bi bilo pametno upravljati begunsko krizo. V Evropi, ki se ubada z demografsko krizo, bi lahko bili migranti dodana vrednost.

Bi bilo s politično voljo mogoče usposobiti in poklicno integrirati begunce?

Seveda bi bilo mogoče, a brez politične volje države, ki bi želela begunce integrirati in vključiti v svoj sistem, ne gre.

Katera država v Evropi sprejme največ beguncev?

Nemčija sprejema veliko beguncev. Čeprav skozi Italijo teče migracijski tok, so tukaj številke v primerjavi s tistimi v drugih državah, še obvladljive.