»Upamo, da bo sodišče presodilo, da so napovedana odpuščanja nezakonita«

Sindikalne organizacije CGIL, CISL in UIL so včeraj s skupnim stališčem v en glas ponovile, da stojijo za zaposlenimi v industrijskem obratu Wärtsilä in da ostro nasprotujejo napovedanemu odpuščanju. Sindikalisti so se ostro odzvali na neuspešna pogajanja med predstavniki italijanske vlade in finske multinacionalke, ki je v sredo popoldne potekal v Rimu. Finci so tudi tokrat vztrajali pri svojem stališču, da je sproženi postopek selitve proizvodnje v skladu z italijanskim zakonom. Od namer jih ni odvrnil niti množično obiskan shod v podporo zaposlenim, ki se ga je v soboto popoldne v Trstu udeležilo kar 15 tisoč ljudi.

Predstavniki delavskih organizacij so v tiskovnem poročilu zagotovili, da bodo uporabili vse razpoložljive instrumente za ustavitev selitve proizvodnje na Finsko. Polni zaupanja čakajo na razsodbo sodišča, ki presoja o zakonitosti postopka. Po njihovih besedah je treba industrijski obrat v Boljuncu ohraniti pri življenju, pa naj bo to z ali brez finske multinacionalke.