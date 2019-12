Upočasnjen promet in zastoji na avtocestnem priključku

Na avtocestnem priključku poročajo o upočasnjenem prometu in o zastojih. Od Devina do cestninske postaje pri Moščenicah v smeri proti Benetkam je na voznem pasu nastala 4-kilometrska kolona tovornjakov, sporoča prometna policija. Zastoji pa nastajajo tudi pri Moščenicah in pri Tržiču. Vzroki za oviran promet so za zdaj še neznani, prometna policija ni seznanjena z morebitnimi nesrečami ali drugimi ovirami.

»Gre za običajen torkov povečan promet tovornjakov iz vzhodnoevropskih držav,« je povedala tiskovna predstavnica družbe Autovie Venete, »ob četrtkih pa se promet tovornjakov poveča v obratni smeri.« Pred nedavnim so kolone nastajale predvsem pri Palmanovi, je opozorila, medtem ko se je val tovornjakov po odprtju tretjega voznega pasu pri Palmanovi pomaknil proti Moščenicam in Devinu.