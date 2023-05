Upokojencev vse več, aktivna populacija pa se manjša

Pokojninski sistem bo v prihodnje trčil ob velike ovire. »Aktivna populacija se manjša, v prihodnjih letih se bodo začeli upokojevati zaposleni, rojeni okrog leta 1960, ko se je rojeval približno milijon ljudi na leto, danes pa se jih rodi le 400.000, kar pomeni, da v svet dela vstopa polovica ljudi v primerjavi s tistimi, ki ga zapustijo.« Tako je ob odprtju novega tržaškega sedeža pokojninskega zavoda Inps dejal njegov predsednik Pasquale Tridico. Izpostavil je predvsem težave zaradi nizke stopnje zaposlovanja med mladimi in ženskami, kar velja še predvsem za jug Italije.

V Trstu bo zavod Inps odslej prihranil milijon evrov na leto, ki jih je doslej namenjal za najete prostore v Ulici sant’Anastasio. Nov dom je zavod našel v Ulici Ghiberti 4, kjer so poslovne prostore, ki so bili že prej last zavoda (oziroma zavoda Inpdap, ki se je leta 2011 spojil z Inpsom), temeljito prenovili. »Pomembno je, da predvsem ranljive v družbi, ki se večkrat obračajo na naš zavod, sprejmemo v lepih in čistih prostorih,« je prepričan Tridico.

Na odprtju so mu družbo delali direktor Inpsa v Furlaniji - Julijski krajini Mauro Saviano, tržaški prefekt Pietro Signoriello, tržaška podžupanja Serena Tonel, pristojna za delo v deželni vladi Alessia Rosolen in novi tržaški škof Enrico Trevisi, ki je nove prostore tudi blagoslovil.

