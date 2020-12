Urbana regeneracija ali »katedrala na morju«?

150 milijonov evrov evropskih finančnih sredstev: toliko namerava deželna uprava Furlanije - Julijske krajine pridobiti od sklada Evropske unije za okrevanje gospodarstva po pandemiji koronavirusa. Cilj je, da se s tem denarjem prenovi območje dotrajanih skladišč št. 2 in 4 v tržaškem starem pristanišču, kamor bi potem preselili vse deželne urade, ki so trenutno neracionalno posejani po raznih koncih Trsta. To je načrt, ki ga je včeraj, 9. decembra predstavil deželni odbornik za premoženje Sebastiano Callari in s katerim bi – če se bo seveda uresničil – prenovili območje s površino 617.000 kvadratnih metrov na začetku starega pristanišča, med četrtim pomolom in glavno železniško postajo.

Prenovo bi vodil konzorcij, v katerem bi bili Dežela FJK, Občina Trst in Pristaniški sistem vzhodnega Jadrana. Skladišči št. 2 in 4 bi prenovili in preuredili ob spoštovanju predpisov spomeniškega varstva, študija o izvedljivosti pa predvideva tudi ureditev zunanjih površin. 26 milijonov evrov naj bi vložili v ureditev vodovodnih, plinskih in električnih napeljav, namestitev hidravličnih naprav, digitalne infrastrukture ter v ureditev prometa in parkirišč. V prenovljenih skladiščih bi delovalo 800 oseb, razpolagali bi z zeleno in inovativno računalniško tehnologijo ter bi bili energetsko neodvisni z izkoriščanjem gibanja valov in vetra. Zgornja predela stavb bi tudi povezali in tako pridobili avditorij s pogledom na morje, območje pa bi z glavno železniško postajo povezoval drevored.

Načrt spada med strateške prioritete Dežele FJK, ki je že v oktobru pristojnim komisijam posredovala potrebno dokumentacijo za dosego financiranja. Prav nič pa ni prepričal Demokratske stranke: tržaška pokrajinska sekretarka Laura Famulari mu je očitala pomanjkanje strateške vizije in ga označila kot »katedralo na morju«.