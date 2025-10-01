Uredili smernice za sodelovanje ob ekstremnih vremenskih razmerah

Gasilci in prostovoljci tržaške civilne zaščite že sodelujejo, z novim sporazumom med Občino Trst in tržaškim gasilskim poveljstvom bo to sodelovanje še učinkovitejše.

Sporazum, za katerega se je od svojega prihoda v Trst zavzemal tržaški pokrajinski poveljnik gasilcev Alberto Maiolo, sta strani danes podpisali v mestni hiši.

Dogovor konkretno določa smernice za sodelovanje ob ekstremnih vremenskih razmerah. Klice na pomoč zaradi vremenskih pojavov bodo po novem obrnili na gasilce, ti pa jih bodo po potrebi, ko naj bi prejeli več kot trideseterico klicev v sili, preusmerjali na civilno zaščito.

Dogovor, ki sta ga danes podpisala Alberto Maiolo in tržaški župan Roberto Dipiazza, bo poskusno veljal dve leti. Če se po poskusnem obdobju nihče ne bo odrekel, se bo sodelovanje nadaljevalo, zagotavljajo na Občini Trst.

Smernice sicer predvidevajo, da se bodo gasilci lahko osredotočali na najnujnejše intervencije in da bodo ostale prepustili prostovoljcem civilne zaščite, je povedal namestnik poveljnika tržaške lokalne policije Paolo Jerman.