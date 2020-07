V noči na sredo je tržaška policija zasačila tri mlade francoske državljane, medtem ko so nemoteno urinirali proti zunanjemu zidu tržaške kvesture. Policisti so jih najprej identificirali in jim naložili globo zaradi prekomernega pitja – vsi trije so namreč pregloboko pogledali v kozarec – in zaradi nedostojnega vedenja. Uriniranje na ulicah, cestah, pločnikih, parkiriščih, igriščih, rekreacijskih poteh ali drugih javnih površinah namreč ni dovoljeno.