Ursus kmalu deležen obnove

Evropski javni razpis za obnovo več kot sto let starega plavajočega žerjava Ursus bo objavljen konec meseca. Če bo šlo vse po načrtih, bo pristaniška uprava, lastnica naprave za dvigovanje tovora, v dveh mesecih izbrala primernega izvajalca del, do začetka poletja pa naj bi se začela obnovitvena dela.

Seveda pod pogojem, da bo do takrat z žerjava splezal Marcello Di Finizio, nekdanji lastnik lokala La Voce della Luna na barkovljanski rivieri, ki ga je pred dvanajstimi leti uničil podtaknjen požar. Tržaški gostinec že 260 dni z vrha žerjava opozarja na krivice, ki se mu godijo. S posebno obliko protesta se zoperstavlja Bolkesteinovi direktivi, ki ureja podeljevanje koncesij za obalna območja na podlagi razpisov in s tem spodbuja konkurenco in svobodni trg. Z višine 70 metrov tako že osem mesecev in pol opozarja lokalne politike, da so se mu izneverili. Strošek njegovega varovanja znaša 5000 evrov na mesec.