Usad med kriškimi »bregi«

Cesta med kriškimi vinogradi ali po domače bregi, ki ji Križani pravijo »aurisina«, bo do nadaljnjega zaprta za promet. Na cesti je namreč prišlo do zemeljskega usada, za katerega je najbrž krivo obilno deževje iz prejšnjih dni, ter posledičnega rušenja podpornega zidu oljčnega nasada. Usad si je že ogledal strokovnjak podjetja, ki bo izvedlo sanacijo območja, dela naj bi se začela konec tedna, koliko časa bodo trajala pa ni znano.

»Aurisina« se tako imenuje, ker so pod njo speljali stari nabrežinski vodovod, že vrsto let je enosmerna in jo uporabljajo predvsem domačini, ki imajo tam vinograde in po novem tudi oljčne nasade. Cesta predstavlja najkrajšo povezavo med Križem in Grljanom, ki je sedaj prekinjena, tako da je treba iz Križa v Grljan sedaj nujno po Brojnici in obalni cesti.