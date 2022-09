Usada na Kontovelski rebri in Skdjancu (foto)

Zaradi posledic močnega sinočnjega naliva, ki je prizadel večji del Tržaškega, sta se na Kontovelski rebri in na Skdjancu sprožila manjša usada. Zemlja in kamenje so se zrušili na cesto.

Sinoči in ponoči je marsikje padlo več deset litrov vode na kvadratni meter v zelo kratkem času, in to na že itak zelo namočeno zemljo, kar povzroča hidrogeološke težave.

Vreme se bo danes ponovno poslabšalo. Od popoldanskih ali večernih ur je pričakovati nove obilnejše padavine, vmes bodo lahko močnejši in dolgotrajnejši nalivi.