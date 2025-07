Usoda žičnice odvisna od Deželnega upravnega sodišča

Težko pričakovani dan, ko so na Deželnem upravnem sodišču (DUS) obravnavali primer kabinske žičnice, je nastopil. Danes so odvetniki domačinov, ki jim zaradi gradnje žičniške infrastrukture grozi razlastitev zemljišč, okoljevarstvenih združenj in odbora No ovovia utemeljevali pet tožb. Predsednik sodišča Carlo Modica de Mohac di Grisì je pozorno prisluhnil tako tožeči strani kot odvetniški pisarni Domenichelli, ki zastopa Občino Trst. Kdaj bo predsednik sodišča odločil o tožbah, še ni znano, po neuradnih informacijah pa glede na veliko količino gradiva odločitev ne bo znana v roku nekaj dni. Ko bo o tej zadevi odločeno, bo usoda žičnice in petletnega političnega boja zapečatena.

Zdaj je na potezi predsednik Deželnega upravnega sodišča, ki si bo sodelavci vzel čas za preučitev obsežne dokumentacije. Odvetniki tožečih in toženih strank so bili z včerajšnjim potekom obravnave zadovoljni, saj jim je predsednik posvetil več kot dve uri. Nihče od vpletenih pa ni želel špekulirati, kakšna bo odločitev sodišča.