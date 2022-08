Uspeh na maturi je prinesel veliko zadoščenja

Ko so na Izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana izobesili rezultate pisnih nalog na oddelku mehanike in mehatronike, je Nikola Kerpan pretehtal možnost, da bi lahko ob zaključku mature padla tudi stotica. V obeh pisnih nalogah je namreč dosegel najvišje število točk, »stotice pa do zadnjega nisem pričakoval in bila je vsekakor presenečenje,« je dejal dijak.

Uspeh na maturi je s seboj prinesel veliko zadoščenje. »Med šolskim letom sem delal redno in tudi v prejšnjih šolskih letih sem vedno dobival dobre ocene,« je povedal Nikola. »Od letošnjega zaključnega izpita pa nisem vedel, kaj naj pričakujem, saj so v zadnjih dveh letih ukinili pisna preverjanja, do zadnjega trenutka pa nismo vedeli, kako naj bi potekal letošnji zaključni izpit.«