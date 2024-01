Uspešna pot Deželnega mladinskega zbora

Konec vsake zgodbe ima neponovljiv emocionalni naboj, ki je toliko bolj občuten v primeru pevskega zbora, kjer se prepleta mreža odnosov in doživljajev. Zato je zadnji koncert vsakega mandata projektne skupine, kot je državni ali deželni mladinski zbor, vreden obiska, saj umetniške dosežke prehojene poti nadgrajuje dodana vrednost. To je pričakovalo in doživelo številno (povečini strokovno) občinstvo, ki je v nedeljo v cerkvi Madonna del Mare zaploskalo zaključku štiriletnega skupnega delovanja Deželnega mladinskega zbora Usci pod vodstvom Mirka Ferlana.

Pevci, ki so stopili pred publiko, imajo za seboj nenavadno zgodbo, saj so zaradi pandemije doživeli prekinitev te izjemne zborovske izkušnje že po prvih vajah (zato je bil mandat podaljšan za eno leto), vadili so na razdaljo in z maskami, za daljši čas niso imeli možnosti medsebojnega povezovanja. Kljub temu so vztrajali in nedeljski nastop je bil pokazatelj uspešne izobraževalne in umetniške poti.

Program je obsegal skladbe, ki so zaznamovale štiriletno delovanje; zanesljivo obvladanje njihovih zahtev je z zavestjo o pomenu »zadnjega« nastopa v tej zasedbi ustvarilo enkratno kombinacijo. Pevci so si lahko privoščili »nemoteno« usmerjanje energij v glasbo in muzikalnost. S pridobljenim medsebojnim poznavanjem pa so znali uravnovešati tako zvočna razmerja kot interpretativni zanos. Vsi pogledi so bili intenzivno uprti v dirigenta, kar je omogočilo povezano, sporočilno in niansirano vodenje fraziranja.

V deželnem zboru pojejo člani lokalnih (tudi slovenskih) zasedb, zato je sodelovanje med njimi prijetna stalnica: tokrat je pevski pozdrav izvedel tržaški mešani pevski zbor Jacobus Gallus pod vodstvom Marka Sancina.