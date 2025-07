Ustaljena naveza obljublja presenečenje za Barcolano

Nadaljuje se sodelovanje med tržaško Barcolano in trgovskim velikanom Despar Nord. Naveza bo letos ob največji regati na svetu ponudila mestu glavni koncert (o katerem pa ne želijo še razkriti podrobnejših vsebin), na Trgu Cavana pa druge dogodke in druženja. Novosti so včeraj napovedali predsednik barkovljanskega jadralnega kluba SVBG Mitja Gialuz ter Francesco Montaldo in Fabrizio Cicero za Despar Nord.

Naveza je sicer znana po dobrodelnih nabirkah, s katerimi pomaga zlasti pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo. Leta 2019 so na primer s prostovoljnimi prispevki, ki so jih nabrali na koncertu Boba Sinclarja na Velikem trgu, zbrali več kot 32 tisoč evrov, ki jih je bolnišnica uporabila za nakup anestezijske postaje z ventilatorjem.

Ne le na znani lokaciji

Gialuz je napovedal, da bodo ob Trgu Cavana v dneh pred regato (ta bo 12. oktobra) prisotni tudi drugje, zlasti čez dan, da bi obiskovalce povabili v notranjost mesta, ne pa samo na nabrežje. Naselje Barcolana naj bi tako zasedlo veliko več kot samo obalni pas in Veliki trg.