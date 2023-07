Ustvarjali bodo v sinergiji

Živahni zvoki harmonikarja Mitje Tulla so danes zjutraj v Narodnem domu uvedli festival drugačnosti v znamenju sinergije. Društvo mladih Slovencev v Italiji DM+ bo v sodelovanju z zvezo mladih pripadnikov evropskih manjšinskih skupnosti YEN v sklopu festivala Diversity do konca tedna v Trstu gostilo več kot 30 mladih Frizijcev, Bretoncev, Lužiških Srbov, koroških Slovencev in drugih manjšincev iz vse Evrope. Tu se bodo novih izkušenj ter poznanstev željni mladi urili v snemanju podkasta, izdelavi scenografij in nastopanju na odru. Poleg tega bodo spoznavali krajevne kulturno-zgodovinske in kulinarične znamenitosti.

»Imeti svoj pogled na svet, a istočasno sprejemati drugačna mnenja od svojega. To je sinergija, vodilo festivala,« je dejala predsednica društva DM+ Katja Canalaz, in citirala beneško kulturno delavko Bruno Dorbolò, ki je dejala, da bo slovenska družina le s skupnim delom rasla zdrava, močna in v miru na svoji zemlji.

S Katjo Canalaz se je strinjal tudi mladi filozof Jernej Šček, ki je prisotne nagovoril kar prek videoposnetka in razmišljal o vlogi manjšinskih skupnosti in pomenu sinergije. »Kjer živijo etnične manjšine, se delajo vojna in mir,« je še povedal filozof. Manjšine pa potrebujejo pravico, da ostanejo drugačne, treba jim je ukoreninjenega svetovljanstva. Podedovana tradicija je lahko namreč napredna, hkrati pa mora človek ljubiti širno drugačnost. Željo po navezovanju stikov so udeleženci festivala izkazali takoj po uradnem delu uvodnega dogodka. Na stojnicah so namreč spoznali mladinske krožke in organizacije Slovencev v Italiji, kot so Barkovljanski ter Devinski mladinski krožek, ZKB mladi, Klub zamejskih študentov in MOSP, ki med drugim sodeluje pri organizaciji festivala. Manjkalo ni niti spominskega fotografiranja in iskrenih prijateljskih nasmehov.