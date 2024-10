Utajili naj bi 200 milijonov evrov prihodkov

Tržaški finančni policisti so stopili na prste šestim slovenskim podjetjem, ki se ukvarjajo s spletno prodajo blaga. Kljub temu, da so poslovala tudi v Italiji, naj Agenciji za javne prihodke podjetja ne bi prijavila zaslužka v skupni višini 200 milijonov evrov. Na ta način so naj bi se izognila plačilu davka od dohodka gospodarskih služb v višini več kot štirinajst milijonov evrov. Zaradi neregularnega početja je bil njihov neto zaslužek višji za skupnih šestdeset milijonov evrov.

Slovenska podjetja, osumljena davčne zatajitve, se ukvarjajo s spletno prodajo kozmetike, izdelkov za osebno higieno in kontaktnih leč, pri čemer so cene njihovih izdelkov izredno konkurenčne. Izdelke so podjetja prodajala tudi italijanskim strankam, v Italiji pa niso imela nobenega fizičnega obrata za prodajo ali distribucijo blaga. Poslovala so izključno prek spleta in se na ta način poskušala izogniti kontrolam Agencije za javne prihodke.

Finančni policisti so ugotovili, da je šest gospodarskih družb redno poslovalo z italijanskimi kupci in distributerji. Kot so sporočili, so podjetja vzpostavila pravo trgovinsko organizacijo, s katero so uspešno poslovala v Italiji, pa čeprav brez fizične prisotnosti v tej državi. Kot trdi finančna policija, bi morala podjetja po zakonu italijanski finančni upravi prijaviti svoje spletne zaslužke, tega pa naj ne bi počela. Finančni policisti so v sodelovanju z Agencijo za javne prihodke pridobili in analizirali podatke ter metapodatke o spletnem poslovanju slovenskih podjetij in ugotovili, da naj v Italiji ne bi prijavila za skupnih 200 milijonov evrov zaslužkov. Slovenske gospodarske družbe se bodo morale sedaj zagovarjati na davčni upravi.