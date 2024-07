Utekočinjen plin prvič z ladje na ladjo

V tržaškem pristanišču je ladja prvič napolnila rezervoar druge ladje z utekočinjenim zemeljskim plinom (LNG). Ladja z rezervoarjem Ravenna Knutsen, ki jo upravlja energetsko podjetje Edison, je ob sedmem pomolu s tekočim metanom napolnila rezervoar križarke Silver Ray. Po besedah podjetja Edison gre za prvi tak manever pretakanja goriva »iz ladje v ladjo« na Jadranu. To je bilo možno, ker je tržaška luška kapitanija v začetku julija sprejela nov pravilnik, ki omogoča pretakanje tovrstnega goriva.

Ladja Ravenna Knutsen v svojem trupu prevaža utekočinjen zemeljski plin. S svojim tovorom zalaga tudi rezervoar utekočinjenega zemeljskega plina pri Ravenni, s katerim prav tako upravlja podjetje Edison. Navdušenja nad edinstvenim tržaškim podvigom ni skrival Fabrizio Mattana iz podjetja Edison, ki se je zahvalil tržaški luški kapitaniji in vsem ostalim službam, ki so dovolile izvedbo manevra in poskrbele za nemoteno in varno pretovarjanje utekočinjenega metana. Kot je povedal, Edison načrtuje gradnjo še enega skladišča tekočega plina na jugu Italije in nabavo še ene ladje s cisterno. Prav tako pri podjetju za letošnje poletje napovedujejo nova podobna tankanja plina v tržaškem pristanišču.

Ladje, ki jih poganja utekočinjeni zemeljski plin, v atmosfero izpuščajo za petino manj ogljikovega dioksida v primerjavi z ladjami, ki jih poganjajo fosilna goriva. Manjši so tudi izpusti žveplovega oksida, prašnih delcev PM in dušikovih oksidov. Utekočinjen zemeljski plin v ladjarstvu tako velja za enega najbolj perspektivnih in učinkovitih alternativnih energentov.