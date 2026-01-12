V Aristonu »Žičnica, kot je še niste videli«

Včasih je treba stvari obravnavati na lahkoten način, s kančkom satire in ironije. Tako so prepričani v odboru No ovovia, ki prireja danes v kinu Ariston večer L’ovovia come non l’avete mai vista (Žičnica, kot je še niste videli).

»Na tem dogodku ne bomo obravnavali dokumentov, razsodb, ne drugih zahtevnih tematik okrog projekta kabinske žičnice,« je o večeru, ki so ga predstavili v soboto pred vhodom v kino Ariston, dejala predstavnica odbora No ovovia Gabriella Robba.

V Aristonu bo od 18.30 dalje na ogled pet kratkih filmov v režiji Davideja Saluccija, ki se navdihujejo po petih pridevnikih, s katerimi je odbor označil projekt žičnice: nevzdržen, škodljiv, nepotreben, nezakonit in negotov. Poleg kratkih filmov bodo predstavili tudi publikacijo Diega Maranija L’ovovia in fondo al mare (Žičnica na morskem dnu).