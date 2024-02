V avtomobilu skrival celofansko vrečko z belim prahom

Policisti so v sredo, 7. februarja - za vest pa se je izvedelo šele danes -, aretirali državljana Tunizije zaradi posesti z namenom razpečevanja mamil in upiranja uradni osebi. Na avtocestnem razcepu so ustavili avtomobil, v katerem je ob njem sedel še italijanski državljan. Med preverjanjem njune identitete je mladi Tunizijec poskusil skriti v obleke prozorno celofansko vrečko, v kateri je bila bela snov. Policisti so mu ukazali, naj izstopi, pri čemer je pobegnil, toda so ga kmalu prijeli. Med osebno preiskavo so sumljiv zavitek našli in zasegli.

Bel prah so v forenzičnem laboratoriju preiskali in ugotovili, da je bilo v zavitku nekaj več kot 76 gramov kokaina. Moškega so aretirali in ga prepeljali v tržaški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti.