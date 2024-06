V avtomobilu tihotapil sedem migrantov, dva kar v prtljažniku

Lokalni policisti so po številnih prejetih obvestilih o nezakonitih prevozih migrantov poostrili nadzor na območju med Gropado in Opčinami. V četrtek, 30. maja, so opazovali zlasti nekatere stranske poti na gozdnatem območju med državno mejo in železniško progo. V poznih popoldanskih urah je njihovo pozornost pritegnil avtomobil čeških registrskih tablic, ki je privozil v Italijo po stranski cesti. Voznika so v popolni varnosti ustavili. Ugotovili so, da je 25-letni ruski državljan E.T. nezakonito prevažal sedem državljanov Sirije, dva kar v prtljažniku. Nihče od njih ni imel dokumentov za vstop v državo. Voznika so aretirali zaradi spodbujanja nezakonitih migracij in ga prepeljali v tržaški zapor, avtomobil pa so zasegli. Migrantom, med katerimi so bili štirje mladoletniki, so nudili hrano in pijačo ter jih pospremili v zavetišče. Ovadili so jih zaradi nezakonitega vstopa v državo.