V Barkovljah dve prometni nesreči

V Miramarskem drevoredu v Barkovljah, v bližini lokala Pane Quotidiano, sta okrog 15.45 v smeri Miramara trčila volkswagen golf slovenskih registrskih tablic, za volanom katerega je bila 60-letna slovenska voznica in motor moto guzzi. 70-letni voznik motorja je bil poškodovan. Na mestu so mu reševalci službe 118 nudili najnujnejšo oskrbo in so ga nato prepeljali v katinarsko bolnišnico. Utrpel naj bi lažje poškodbe. V Miramarskem drevoredu nastajajo zastoji v smeri Miramara.

Avtomobil in motor sta malo kasneje trčila tudi pri nekdanji restavraciji Marinella.

Promet je v smeri Miramara ustavljen vse od železniškega mostu med Rojanom in Barkovljami. Na prizorišču so bili lokalni policisti in karabinjerji iz Barkovelj ter iz Nabrežine, ki preiskujejo vzroke nesreče.