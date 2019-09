V Barkovljah festival demokratov Festa de l’Unità

Aktualne politične in gospodarske teme, koncerti in družabnost bodo glavne sestavine letošnjega festivala demokratov Festa de l’Unità, ki bo od jutri do nedelje potekal na sedežu Slovenskega kulturnega društva Barkovlje. V treh dneh bodo vidni predstavniki Demokratske stranke v fokus postavili avgustovsko državno politično krizo, sestavljanje nove vladne koalicije in izzive pravkar izvoljene nove vlade. Na uradni predstavitvi festivala so povedali, da so na tridnevni dogodek vabljeni tudi predstavniki Gibanja 5 zvezd in vsi tisti, ki zagovarjajo podobne vrednote kot Demokratska stranka.

Debate s politiki se bodo začenjale okoli 18. ure, v večernih urah pa bodo na programu koncerti in zabava z Dj-jem.