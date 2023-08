V Bazovici hudo poškodovan motorist

V Bazovici, na cesti za Pesek, sta zgodaj popoldne trčila avtomobil in motorno kolo, pri čemer se je voznik slednjega po navedbah službe za nujno medicinsko pomoč Sores hudo poškodoval. Do trčenja je prišlo pred 13.30 nekaj metrov stran od križišča za bazovski šoht, na cesti, ki je pogosto prizorišče nesreč. Motorist se je po trčenju v levi bok avtomobila zaletel v zid tamkajšnje hiše in padel na tla ter se onesvestil. Po klicu na številko 112 je služba Sores na kraj poslala reševalno vozilo iz Trsta in avtomobil z Opčin. Prispeli so tudi gasilci in lokalni policisti. Ponesrečenca so nezavestnega prepeljali v katinarsko bolnišnico