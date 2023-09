V Bazovici ministrica Tanja Fajon, v Ljubljani predsednica Nataša Pirc Musar

Tudi tokrat se obeta bogat program komemoracij ob 93. obletnici usmrtitve bazoviških junakov. Letošnje proslave bodo sicer v znamenju okroglih obletnic in uglednih gostov. Osrednja spominska svečanost bo v nedeljo, 10. septembra, ob 15. uri na bazovski gmajni.

Prvi dogodek v sklopu letošnjih komemoracij bo v torek, 5. septembra, ob 20. uri, v prostorih Kulturnega društva Barkovlje. Tam bo Marij Čuk predstavil svojo knjigo Fojba v pogovoru s časnikarjem Sandorjem Tencejem.

V sredo, 6. septembra, na samo obletnico usmrtitve, se bo spored začel s tradicionalno budnico. Ob 6.43, uri, ko so odjeknili streli, bo na bazovski gmajni na vrsti recital Kluba mladih TIGR in recitatork Jasmine Gruden in Antje Gruden. Po dolgem času bo budnico spet spremljala tudi glasba v živo.

Ob 10. uri bo na pokopališču pri Sv. Ani komemoracija z govorom zgoniške podžupanje Martine Budin ter nastopom zbora Fantje pod latnikom pod vodstvom dirigenta Manuela Purgerja.

Dan bo ob 20. uri sklenila maša zadušnica v župnijski cerkvi v Bazovici. Mašo bo daroval župnik Žarko Škerlj, slavnostni govornik bo Tomaž Simčič, za glasbeno spremljavo pa bo poskrbel domači zbor MePZ Lipa.

V četrtek, 7. septembra, bo ob 18. uri na sporedu dvojna predstavitev knjig v prostorih Narodne in študijske knjižnice v Narodnem domu. V sodelovanju s Hrvatsko zajednico bosta zgodovinarja Vanni D’Alessio in Štefan Čok predstavila hrvaški publikaciji Geneza antifašizma u Istri Milana Radoševića ter Društvo i otpor u Istri Renata Matića.

V petek, 8. septembra, se bo slovesnosti pri spominski plošči pred rektoratom ljubljanske univerze ob 13. uri udeležila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Govornika bosta Gorazd Humar in Dušan Križman. Za častno stražo bodo, poleg skavtov in tabornikov, poskrbeli tudi člani Kluba zamejskih študentov. Delegacija se bo nato podala v Kranj, kjer bo ob prvem antifašističnem spomeniku v Evropi spregovorila števerjanska županja Franka Padovan.

Na predvečer osrednje slovesnosti, v soboto, 9. septembra, bo ob 21. uri na bazovski gmajni taborni ogenj, ki ga prirejajo taborniki Rodu modrega vala. V nedeljo, 10. septembra, pa bo ob 15. uri osrednja spominska svečanost. Pozdravne misli bodo prebrali Milan Pahor, tržaški župan Roberto Dipiazza ter podpredsednica vlade RS in ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon.

Slavnostna govornika bosta letos koroški Slovenec Milan Wutte, predsednik Zveze koroških partizanov, ter Livio Isaak Sirovich, profesor in raziskovalec. Kulturni program pa je zrežirala Marija Brecelj.