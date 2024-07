V betonski škatli pri Sv. Ivanu končno stekla dela

Sveti Ivan bo končno dočakal novo telovadnico na območju nekdanje remize tramvajev, v jugozahodnem kotu Trga Gioberti. Predstavniki Občine Trst so med včerajšnjo konferenco ob začetku del za dokončanje telovadnice poudarili, da bo objekt pridobitev tako za četrt kot za njene šole.

Telovadnica nared februarja

Betonska škatla na križišču med Drevoredom Sanzio in Ulico san Cilino je dolgo let samevala. Oziroma, za družbo so skrbele podgane in amaterski grafitarji, kot je bilo razvidno med včerajšnjim ogledom. Včeraj pa so se, končno in na veliko veselje župana Roberta Dipiazze, začela dela za dokončanje telovadnice. Struktura je namreč že leta nared, manjkalo pa je finančno kritje, nekajkrat jo je zagodla tudi birokracija, da bi se »cubone«, kot je že zaslovel po Trstu, spremenil v dejansko telovadnico. Dežela Furlanija - Julijska krajina je poskrbela za dobre štiri milijone evrov financiranja, dela pa so vredna dobre tri milijone evrov. Dela naj bi se zaključila v roku 240 dni, torej v začetku februarja 2025. Zatem bodo na vrsti še testiranje in tehnični pregledi, ki bodo trajali približno šest mesecev, kot je pojasnil inženir Luigi Fantini, odgovoren za šolsko in športno infrastrukturo v tehničnem uradu Občine Trst.

Občina Trst je dela poverila podjetju Costruzioni Virago iz kraja Cavaso del Tomba v bližini Trevisa, ki bo v betonskem objektu postavilo športni pod proti poškodbam. Zarisali bodo dve igrišči za košarko (eno bo ustrezalo pogojem za homologacijo) in tri igrišča za odbojko (dve s pogoji za homologacijo). Ena polovica objekta bo imela tudi tribuno z 99 mesti, telovadnico pa se bo lahko s posebno ponjavo razdelilo na dva dela. Zidove telovadnice bodo ovili v material za zvočno izolacijo, na strehi pa bodo namestili sončno elektrarno, kar bo omogočilo energetsko avtonomijo objekta. Seveda bodo na voljo tudi slačilnice, zasilni izhodi, ločeni vhodi za športnike in navijače, v pritličju bo na voljo tudi »bar«, kot ga imenuje občina, z avtomati.