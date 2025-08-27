Sreda, 27 avgust 2025
V Boljuncu doma zabodli mladega moškega

Mladenič naj ne bi bil v življenjski nevarnosti. Primer preiskujejo karabinjerji

Spletno uredništvo |
Boljunec |
27. avg. 2025 | 10:30
    Forenziki na kraju nasilnega dogodka v Boljuncu (FOTODAMJ@N)
    Prizorišče nasilnega dogodka v Boljuncu (FOTODAMJ@N)
V Boljuncu so danes ponoči zabodli mladega moškega, ki naj bi se pravkar vrnil domov. Do nasilnega dogodka naj bi prišlo med polnočjo in eno uro. Napadalci naj bi se mu približali od zadaj, podrobnejši podatki še niso znani. Karabinjerji, ki so na prizorišču, nočejo dajati uradnih izjav, ker je preiskava v polnem teku.

Po poročanju krajevnih medijev naj bi ga zabodli v rame in prsni koš, vendar naj ne bi bil v življenjski nevarnosti. Reševalci službe 118 so mladeniča odpeljali v bolnišnico na Katinari.

