Ob približno 11.30 se je na Drevoredu Cacciatore, ki se po Bošketu vije med Svetim Ivanom in Frnedom, pripetila huda prometna nesreča. Po prvih poročilih naj bi trčila avtomobil in motorno kolo, motorist se je v nesreči huje poškodoval in naj bi mu celo pretila amputacija noge.