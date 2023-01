V Braziliji spoznavala slovenska podjetja

»Nisem si predstavljala, da živi okrog po svetu toliko Slovencev,« je po tem, ko je en mesec preživela na delovni praksi v Braziliji, dejala dijakinja petega razreda tehniškega zavoda Žige Zoisa Nataša Močnik. V največje brazilsko mesto São Paulo je odpotovala 8. novembra, da bi tam opravljala prakso in mesec dni preživela v družini slovenskega podjetnika Sandija Ravbarja, ki je direktor podjetja Biolinker.

Poleg tega je Nataša med svojim bivanjem v južnoameriški državi spoznala še nekaj slovenskih podjetnikov, ki so se zatekli v Brazilijo po drugi svetovni vojni, obiskala pa je tudi še dve tamkajšnji slovenski podjetji.

Dijakinja se je za izkušnjo zahvalila ravnateljici Maji Lapornik in direktorju Slovenskega gospodarskega združenja (SDGZ) Andreju Šiku. Nataša je v Brazilijo odpotovala istočasno kot sošolec DanielMaurel s smeri Uprava, finance in marketing, ki je en mesec preživel v mestu Caixa do Sul v zvezni državi Rio Grande do Sul.

Priložnost za delovno prakso sta dijaka zavoda Zois namreč dobila po zaslugi projekta Delovna pripravništva v gospodarstvu, ki ga vodi prav SDGZ. Tokrat je šlo za pilotni projekt, saj sta se dijaka iz zamejstva prvič odpravila čez ocean, januarja pa SDGZv Italiji pričakuje dva slovenska dijaka iz Brazilije.