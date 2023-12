V Bregu živahno božično praznovanje

Obnavlja se tradicija, ki jo decembra in januarja obujajo kulturna društva v dolinski občini s prirejanjem številnih koncertov, sejmov in drugih prireditve, da bi s pristnimi in domačimi navadami v svojo sredo povabili sosede ter druge obiskovalce.

Zborovsko petje, gledališče, koncerti pihalnih godb, miklavževanja za otroke, solidarnostna nabirka, razstave in sejmi, predstavitev koledarja, pohodi, dan odprtih vrat Doline Glinščice in družabno srečanje namenjeno občanom starejših od 65 let, so dogodki, ki jih bo dolinska občina tudi letos podprla pri organizaciji in predvsem promociji.

Dogajanje bo uvedel večer z Denisom Novatom in Borisom Kobalom, danes ob 20. uri v gledališču Franceta Prešerna v Boljuncu. Jutri ob 17. uri pa bo občina povabila na Praznični pozdrav in tradicionalni pevski sprehod s koncertom Božična pesem na Pečah. Nastopili bodo mešani zbori F. Prešeren, F. Venturini in Tončka Čok. Pevce in pohodnike bo ob povratku na trg sprejel Pihalni orkester Ricmanje. Sledil bo prižig lučk. Jutri in pojutrišnjem bo pri Srenji Boljunec na ogled razstava ročnih del, ki so jih izdelale članice društva Opla. Dogodki do konca januarja so navedeni na povezavi urly.it/3ytv9.