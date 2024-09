V Briškovski jami reševali 17-letno dijakinjo

Gorski in jamarski reševalci iz Trsta so skupno z gasilci in z reševalci deželne službe 118 danes ob 12.30 posredovali v Briškovski jami, kjer je 17-letno nemško dijakinjo obšla slabost. Medtem ko si je s sošolci in profesorji ogledovala jamo, se je na globini kakih 100 metrov onesvestila. Osem reševalcev jo je doseglo na dnu jame in jo naložilo na nosila, medtem se je prebudila iz nezavesti. Prenesli so jo do vhoda, kjer jo je pričakalo reševalno vozilo. Prepeljali so jo v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo.