V Brojnici odstranili potopljeni čoln

Potapljači deželne gasilske enote za podvodno reševanje iz Trsta so na poziv luške kapitanije danes zjutraj ob 9.15 posredovali v Brojnici, kjer se je potopilo 10-metrsko privezano plovilo, ki je oviralo plovbo v portiču. Da bi ga čimprej odstranili in preprečili uhajanje škodljivih snovi, so se gasilci potapljači spustili pod morsko gladino, nato so ga privezali na napihljive balone in ga dvignili na površje. Delo so zaključili z električnimi črpalkami. Iz plovila so izčrpali vodo in ga potegnili na kopno. Na kraju je bilo tudi osebje tržaške luške kapitanije.