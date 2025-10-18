V čelnem trčenju hudo poškodovana voznica skuterja

V prometni nesreči, do katere je zgodaj popoldne prišlo v Ulici Carnaro, se je huje poškodovala voznica skuterja. V Ulici Carnaro, kakih petdeset metrov daleč od križišča z Ulico Brigata Casale, sta čelno trčila avtomobil volkswagen up in skuter sim simphony. Po navedbah lokalne policije je avtomobil zapeljal na napačno vozišče, torej na levo stran, ko je vozil proti Čarboli, medtem ko je skuteristka peljala proti Krasu. Nje menda ni videl do zadnjega, ob silovitem trčenju se je zaletela v vetrobransko steklo avtomobila in obležala na tleh. Reševalci službe 118 so ji nudili nujno nego, jo intubirali in prepeljali v katinarsko bolnišnico. Po prvih ocenah naj bi utrpela odprte zlome na udih in pretres možganov.