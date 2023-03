V centru na Padričah ni nobenih skrivnosti

Da bi pomirili vse tiste, ki so si v teh dneh ogledali televizijski prispevek Mediasetove oddaje Fuori dal coro, so pri Mednarodnem centru za genski inženiring in biotehnologijo ICGEB posodobili svojo spletno stran z jasnimi, poljudno podanimi odgovori.

Iz prispevka novinarke Raffaelle Regoli, ki je znanstveni park Area s centrom ICGEB opisala kot »skritega med kraškimi hribi«, je namreč izhajalo, da so padriški laboratoriji podobni tistim v kitajskem Wuhanu, namenjeni nevarnim raziskavam in financirani s tujim denarjem. Na spletni strani www.icgeb.org so zato včeraj objavili šest vprašanj z odgovori in se pri tem dotaknili vseh vsebin, ki so bile v prispevku namenoma odete v tančico skrivnosti.

Spomnili so, da je ICGEB mednarodna organizacija, ki deluje v 66 državah. Deluje na podlagi državnih in mednarodnih prispevkov ter razvija raziskave na področju biotehnologij in promovira mednarodno sodelovanje na znanstvenem področju. Sedež v padriškem parku je dostopen vsem, prav tako kot podružnici v New Delhiju in Cape Townu. Njegovi laboratoriji imajo status 3. nivoja biološke varnosti že približno 20 let in so urejeni v skladu s smernicami italijanskega ministrstva za zdravstvo. Med pandemijo so v njih razvijali raziskave o covidu-19. Nikakor si ne prizadevajo, da bi pridobili status 4. nivoja biološke varnosti za upravljanje z najnevarnejšimi virusi.