V Devinu bodo uredili park za dijake in krajane

Sanje se nam bodo uresničile, so v četrtek zvečer idejo o ureditvi zelene površine, ki je bila nekoč del hotela Ples v Devinu, ocenili krajani. V avditoriju Jadranskega zavoda združenega sveta UWC je namreč tekla beseda o bodočem parku v vasi, ki bi ga lahko koristila celotna skupnost. Zavod UWC je namreč v zadnjem letu obnovil prostore hotela in tam uredil učilnice in bivalne prostore za goste. Park ob strukturi pa je ostal neizkoriščen. Porodila se je torej ideja, da bi se park uredilo za potrebe dijakov zavoda in krajanov.

V vasi je pred leti stekla peticija in zbrali so 400 podpisov, da ne bi območje ostalo neuporabno oz. da bi ga koristila skupnost. »Kot občina smo dosegli dogovor z zavodom, Deželo FJK in devinskim jusom, da se območje preuredi za skupnost,« je v četrtek opozoril župan Igor Gabrovec, ki je izpostavil vlogo zavoda, ki je del Devina in ga je treba vgraditi v življenje vasi in občine. Dodana vrednost, ki jo premalo izkoriščamo, saj bi morali po njegovi oceni društva, šole in posamezniki izkoristiti prisotnost sveta v malem, kjer se rojeva boljši jutri.

Phil Allen, ki je na zavodu prevzel nalogo ureditve parka, je dejal, da je ključnih elementov parka pet, se pravi »prostor, ki bi bil vsak dan odprt za javnost, telovadnica na prostem, skupnostni vrt oz. njiva, steza dijakov in naposled prepoved parkiranja, da bi se zaščitilo zeleno površino. Dorečenega za enkrat ni še nič, saj želi biti projekt sad skupnega razmišljanja, predlogov in potreb,« je nagovoril zbrane.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.