V Devinu hudo poškodovan mlad skuterist

V nedeljo zvečer se je pri Devinu v prometni nesreči v križišču med glavno cesto in odcepom za Ribiško naselje hudo poškodoval 17-letni voznik skuterja iz Trsta. Ob 19.30 je trčil v bok avtomobila lancia delta in obležal na tleh. Po navedbah nabrežinskih karabinjerjev, ki so bili na prizorišču, so mladeniča reševalci prepeljali v tržiško bolnišnico. Je hudo poškodovan, vendar ni v smrtni nevarnosti.

Zaradi nesreče je nastal velik prometni zastoj v Sesljanu, saj so se takrat z obale vračali številni obiskovalci plaž. Promet med sesljansko obalo in glavno cesto je bil dalj časa ohromljen, vozila so čakala v dolgi vrsti.