V digi info točkah načrtujejo usposobitev 8000 uporabnikov

V sklopu deželnega projekta, s katerim želijo nuditi pomoč občanom pri uporabi javnih digitalnih storitev in s tem povečati digitalno vključenost, so na Tržaškem od začetka julija odprli več digitalno-informacijskih točk.

Včeraj je Občina Trst predstavila informacijsko točko, ki deluje v pritličju urada za socialne storitve v Ulici Mazzini 25. Tu so v prvem mesecu delovanja sprejeli predvsem občanke in občane, ki so potrebovali pomoč pri uporabi spletnih socialnih storitev. Tovrstno pomoč pa ponujajo tudi v občinskih uradih v ulicah Macelli, Procureria in Locchi, v Naselju sv. Mavra v občini Devin - Nabrežina ter v nekdanjem informacijskem centru na Trgu Caliterna v Miljah.

Informacijske točke so odprli s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost ter v njih doslej zaposlili pet oseb, je povedal Lorenzo Bandelli, vodja občinskega urada za inovacijo in storitve. Med zaposlenimi je tudi mlada uslužbenka iz zadruge Amico, ki je na predstavitvi info točke dejala, da so v Ulici Mazzini sprejeli veliko občank. Te so potrebovale pomoč pri izpolnitvi spletnih obrazcev za prejem starševskega dodatka. Na uslužbence info točk pa se obračajo tudi mlajši občani.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.