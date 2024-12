V Dijaškem domu napad na mladoletnika brez spremstva

V Dijaškem domu Srečka Kosovela v Ulici Ginnastica je včeraj zvečer prišlo do nasilnega dogodka. Mladoletni, ki trenutno biva v prostorih Dijaškega doma, je bil žrtev napada neznancev. Zgodilo se je nekaj pred 21. uro, neznanci so se takrat prikazali v prostorih doma. Mladoletnika afganistanskega rodu so pretepli in ranili z nožem ter nato pobegnili. Ranjenega, ki k sreči ni utrpel hujših poškodb, so reševalci združenja Sogit odpeljali v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo. Na kraju napada so bili tudi policisti, ki danes dogodek še preiskujejo.

Kaj je sprožilo napad, še ni znano. »Po vsej verjetnosti je šlo za obračunavanje in je bil dogodek sad nečesa, kar se je zgodilo že prej,« je glede krvavega dogodka dejal ravnatelj Dijaškega doma Srečka Kosovela Gorazd Pučnik. Posnetke nadzornih kamer bodo pregledali policisti, je še povedal Pučnik. Morda bodo iz posnetkov lahko ugotovili, kdo so storilci napada. Policisti pa so razkrili, da po prvih opisih kaže, da je šlo za mladoletne osebe. Kljub temu da je gost Dijaškega doma k sreči bil le rahlo ranjen (utrpel je manjšo poškodbo na podlaktu), je dogodek zelo hud, so še dodali. Prišteva se namreč k številnim nasilnim dogodkom, ki so se pripetili v zadnjem obdobju na Tržaškem.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.