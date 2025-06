V Dijaškem domu zeleni »laboratorij« integracije

Solata, bučke, rdeča pesa, črni ohrovt, blitva, kumarice, paradižnik in čebula, pa tudi rožmarin, zelena, bazilika, žajbelj, dišavnice, ingver in jagode. Vse to raste po novem na vrtu Dijaškega doma Srečko Kosovel, kjer je skupina tujih mladoletnih državljanov brez spremstva v sklopu projekta Gojenje integracije socialne kmetijske zadruge Monte San Pantaleone uredila tri visoke lesene grede in v njih ustvarila bujni zelenjavni vrt.

Včeraj so mladi prvič tudi okusili svoj pridelek. Pobrali so namreč nekaj glav solate, pa še nekaj večjih bučk, ki so jih najbrž pojedli že za kosilo - ni je boljše zelenjave od te, ki jo pridelaš doma, so veselo ugotavljali. V okviru razpisa Boj proti socialni krhkosti 2024, ki ga spodbuja Fundacija CRTrieste, se je petnajsterica mladoletnih tujcev naučila osnov vrtnarjenja, samooskrbe, urejanja vrta in uporabe pridelkov. Projekt je včeraj pozdravil ravnatelj Dijaškega doma Gorazd Pučnik, ki je zaželel, da bi se take priložnosti še ponovile.

»Cilj, ki smo si ga zadali, je bilo vključevanje, povezovanje različnih kultur in izmenjava izkušenj, tudi vrtnarskih. Prav gotovo so udeleženci izboljšali svoje jezikovno znanje, spoznali so vrtnarske izraze in tudi praktično uporabo orodja.«