V Dolini bo kmalu znano, kaj je obrodil participativni obračun

Polnoletni občani, ki imajo stalno prebivališče v dolinski občini, lahko samo še do sobote na občinski spletni strani glasujejo in tako izbirajo med 20 projektnimi predlogi, ki so jih krajani ponudili v okviru participativnega proračuna za razvoj skupnosti oziroma vasi in jih je Komisija za nadzor in koordinacijo ocenila pozitivno. Prijavijo se z digitalno identiteto na podlagi aplikacije SPID ali z elektronsko osebno izkaznico.

Kdor se težko spopada z računalnikom, lahko pomoč poišče pri članih svoje krajevne skupnosti. Po tem datumu se bo začelo štetje glasov. Župan in občinski odbor si obetata, da bo udeležba na glasovanju o projektih številna. Slovesna razglasitev izbranih projektov bo v petek, 30. januarja, ob 18. uri v občinskem gledališču Franceta Prešerna v Boljuncu. Javnost bo izvedela za uspešne predlagatelje, sledila bo predstavitev projektov, ki so prejeli največ glasov in ki jih bo mogoče financirati s sredstvi, namenjenimi participativnemu proračunu. Orisane bodo zadnje faze postopka z vsemi podatki in statistikami ter z omembo projektov, ki jih komisija sicer ni sprejela, vendar je ocenila, da so vsekakor primerni, da jih občinska uprava vključi med ukrepe svojega programa.