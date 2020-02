V Dolini Glinščice se je danes zjutraj v skali pod Jezerom poškodoval 30-letni plezalec J.B. iz Devina. Ko se je v steni z vrvjo skušal oprijeti za varovalni klin, je izgubil oporo in padel z višine osmih metrov. Pri tem je udaril ob skalo. Na kraj so prihiteli reševalci službe 118, gorski reševalci, gasilci in policisti. Priletel je reševalni helikopter. Ponesrečenega plezalca so naložili na nosilo in ga prenesli do rešilnega vozila. Utrpel je domnevni zlom rame.