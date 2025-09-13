V Dolini Glinščice reševali 28-letno plezalko

Gorski reševalci iz Trsta so okrog 11. ure posredovali v Dolini Glinščice, kjer se je med plezanjem poškodovala 28-letna Tržačanka. Med padcem si je domnevno zlomila gleženj.

Reševalci so bili v bližini na usposabljanju, zato so ponesrečenko hitro dosegli. Imobilizirali so ji nogo, nato so jo naložili na nosila in prenesli do ceste, pri čemer so jo med spuščanjem zavarovali z vrvmi. Predali so jo reševalcem deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118, ki so jo prepeljali v bolnišnico. Na kraju so bili tudi gasilci. Posredovanje se je zaključilo ob 11.30.