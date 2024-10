V Dolini vlamljal v stanovanje

Policija je v noči na sredo v Dolini aretirala 23-letnika. Lastnik ga je opazil, kako je poskušal vlomiti v hišo in takoj poklical pomoč. Mladenič, državljan Gambije, se je skozi steklena vrata balkona skušal vtihotapiti v dnevno sobo.

Policisti so ga pravočasno ustavili, je sporočila tržaška kvestura. Moškega, starega znanca organov pregona, so odvedli v tržaški zapor. Osumljen je kaznivega dejanja vlamljanj. Poleg tega so policisti ugotovili, da se 23-letnik sploh ne bi smel nahajati v Italiji, v preteklosti ga je namreč doletela odredba o izgonu iz države, ki pa je ni spoštoval, zaradi česar so ga ovadili.