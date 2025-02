V dolinsko občino se vrača zabaven večer za starejše občane

Po daljšem premoru se v dolinsko občino vrača tradicija, ki ima za tamkajšnjo skupnost velik pomen, pobuda, katere cilj je okrepiti samo skupnost in spodbuditi dobro počutje starejših občanov. Dolinski župan Aleksander Coretti si je namreč zaželel ponovno organizirati prijeten in zabaven družaben večer, namenjen občanom, starejšim od sedemdeset let.

Dogodek bo tako na vrsti v soboto, 15. februarja, ob 18. uri v Kulturnem centru Antona Ukmarja – Mira pri Domju. Večer bo spremljal kulturni in razvedrilni program, ki bo med udeleženci pričaral prijetno ozračje, v sporočilu za medije napoveduje dolinska občina.

V okviru večera bo v dvorani gostovala priljubljena igralka in kabaretistka Tatjana Malalan, ki bo s svojim nastopom, polnim humorja in zabave, poskrbela za prijetno vzdušje in nasmeh na obrazih vseh prisotnih. Po njenem nastopu pa bodo prisluhnili petju moške skupine Klapa Skala, ki izvaja dalmatinske in druge ljudske pesmi.

Občina Dolina vabi vse občane, stare 70 let in več, da se udeležijo prijetnega večera v dobri družbi. Naprošeni so, da svojo udeležbo potrdijo v tajništvu župana najpozneje do srede, 12. februarja, ali do zapolnitve mest s klicem na telefonsko številko 040 8329 245 (med 10. in 12. uro) oziroma po elektronski pošti na naslov sindaco-zupan@sandorligo-dolina.it.