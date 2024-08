V Drevoredu 20. septembra je danes zjutraj na odseku med Trgom Volontari Giuliani in gledališčem Rossetti ob stanovanjski stavbi s hišno številko 69 padla velika platana. Zgrmela je na drugo stran Drevoreda in padla na fasado stavbe s hišno številko 62 pri čemer je poškodovala tudi skuter. Drevored 20. septembra so zaprli bodisi za promet kot za pešce. Na delu so gasilci, ki si prizadevajo, da bi odstranili podrto drevo. Na kraju so tudi lokalni policisti.