V DSI predstavljajo Rebulove mladostne dnevniške zapise

V Peterlinovi dvorani v Trstu, Ulica Donizetti 3, bodo nocoj (ponedeljek) ob 20.30 predstavili knjigo Alojza Rebule Dnevniški zapisi (1948–1954), ki je pravkar izšla pri Slovenski matici v Ljubljani. Večer prireja Društvo slovenskih izobražencev.

Rebulovi mladostni dnevniški zapisi (1948‒1954) osvetljujejo čas pisateljevega povojnega študija v Ljubljani, ko je s pristnim zanimanjem spoznaval antično izročilo in si prizadeval prodreti do srca grštva, ter zatem prva leta njegovega profesorskega službovanja v Trstu. Med študijem se je hkrati začel goreče posvečati tudi lastni literarni ustvarjalnosti ter prevajanju in doživel prve revijalne objave in nastope, ki jih dnevnik sproti dokumentira. Vstopal je v mladostna in vseživljenjska prijateljstva in se do kraja zanosno predajal predstavi o usodni moči ljubezni. Ljubezen do ženske, ki je za mladega Rebulo ostajala največji življenjski misterij, je bila zanj usodna in za vse njegovo tudi pisateljsko življenje idealna, svetopisemsko globoka in iracionalna, z močjo odločne volje usmerjena iz strastne čutnosti v duhovnost. Tako utelešenje ljubezni je odkril v podobi Zore Tavčar, svoje poznejše žene, pisateljice, literarne spremljevalke in spodbujevalke, svojega »nežnega komandanta«, svoje rože mogote ter svojega »dobrega angela« na vseh njegovih poteh, ki naj bi mu prinesel »ključ v življenje«; in ta ključ mu je s svojo ljubeznijo v resnici izročila za zmeraj.

Zbrane bo uvodoma pozdravil predsednik Društva slovenskih izobražencev Martin Brecelj. Na pogovoru bodo sodelovali hčerka pokojnega pisatelja Alenka Rebula Tuta ter akademik prof. dr. Milček Komelj in prof. dr. Edvard Kovač, ki sta h knjigi prispevala spremni besedi. Pogovor bo povezovala doc. dr. Ignacija Fridl Jarc, tajnica-urednica Slovenske matice.