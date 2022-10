V DSI večer s Tonetom Kuntnerjem

Društvo slovenskih izobražencev (DSI) bo danes ob 20.30 v Peterlinovi dvorani v Ul. Donizetti 3 počastilo pesnika in gledališkega igralca Toneta Kuntnerja ob bližanju njegove osemdesetletnice. Rad je sprejemal vabila iz zamejstva, nazadnje pred dvema letoma, ko je bil na openski Dragi gost obletnice Slovenia party. Njega in njegov pesniški opus bo v Peterlinovi dvorani predstavil dr. Edvard Kovač.

Tone Kuntner je pesnik zemlje Slovenskih goric in domovinske poezije. V njegovih pesmih se prepleta vinska trta s sadovnjakom, gozdovi se stikajo s tratami in polji. Toda ta svet z njegovo rojstno hišo vred izginja in poet mu daje zatočišče v svojih pesmih. »Včasih imamo občutek, da Tone Kuntner z golimi rokami rešuje srce domovine, ki še vedno bije in veselo utripa v slovenski zemlji,« piše v vabilu na srečanje.

Pred kratkim je Kulturni center Maribor izdal pesniški izbor njegove poezije iz njegovi dosedanjih zbirk. Ob njih mu je spregovorilo šest prijateljev piscev, urednikov in umetnikov: Tone Partljič, Drago Jančar, Aleksander Zorn, Aleš Berger, Edvard Kovač in Rudi Španzel. Vsak je na svoj način povedal, kako ga Kuntnerjeva poezija nagovarja. Tone Kuntner ostaja svež in pristen, takšen kot je njegova ljubezen do soljudi, slovenske zemlje in jezika, še piše v tiskovnem sporočilu DSI.