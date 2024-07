V dvanajstih neprofitnih stanovanjih odkrili sledove nezakonitih vselitev

Tržaški lokalni policisti so v preteklem mesecu po pozivu družbe Ater zaradi domnevnih nezakonitih vselitev preverili dvanajst njenih neprofitnih stanovanj. V vseh so opazili sledove nezakonitih gostov, toda večina od njih je stanovanja že zapustila. V več stanovanjih so ugotovili gmotno škodo zlasti zaradi posledic vlomov. Stanovanja so nato predali družbi Ater, ki jih je zavarovala in jih bo obnovila ter sanificirala.

Na Pončani so lokalni policisti identificirali in ovadili na prostosti S.S., ki je že dalj časa nezakonito prebival v enem od omenjenih stanovanj. Pred sodiščem se bo moral zagovarjati tudi zaradi poškodovanja tuje lastnine in kraje elektrike. Z improvizirano povezavo, nevarno za celotno stavbo, je namreč obšel električni števec, zaradi česar so morali posredovati tehniki družbe Acegas-Aps-Amga.

V neprofitnem stanovanju pri Sv. Ivanu so lokalni policisti odkrili sledove, koristne za izsleditev nezakonitega stanovalca in je v teku preiskava.

V neprofitnem stanovanju v Ulici Trissino pa so morali lokalni policisti zaprositi za pomoč ključavničarja. V njem sta bila namreč zaprta psa, ki so ju izročili občinskemu zavetišču za živali. Na cesti so med drugim opazili skuter z dvema osebama, ki je polkrožno obrnil in nato ulico v obratni smeri prevozil po pločniku. Voznika so prepoznali, saj gre za starega znanca organov pregona, 32-letnega S.A.. Lokalni policisti so ga zasledovali in ustavili. Ugotovili so, da je bil skuter pred nekaj dnevi ukraden. Ovadili so ga na prostosti zaradi tatvine v oteževalnih okoliščinah, skuter pa so vrnili lastniku.