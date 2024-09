V FJK marsikje namerili najtoplejšo septembrsko noč od začetka meritev

V FJK so včeraj namerili rekordno toplo septembrsko noč, je sporočila civilna zaščita. Marsikje se doslej od od začetka meritev živo srebro v nočnih urah ni zadrževalo tako visoko. Še posebno ta podatek velja za Trst, kjer se temperatura včeraj ni spustila pod 27,7 stopinje Celzija (danes pa pod 27,4 stopinje Celzija). V Gradežu in Lignanu so se najnižje nočne temperature spustile do okrog 24 stopinj Celzija. Noč je bila tropska, se pravi, da se je temperatura obdržala nad 20 stopinjami Celzija tudi na Kraški planoti in ponekod na Goriškem. V Zgoniku je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa včeraj namerila najnižjo nočno temperaturo 22,1 stopinje Celzija, v Koprivnem pa 23,1 stopinje Celzija.

Vročina bo vztrajala do vključno srede, v četrtek ali petek pa bo popustila.